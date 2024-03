Visite spéciale « Graffiti » à la Caverne du Dragon ! La caverne du dragon, musée du chemin des dames Oulches-la-Vallée-Foulon, samedi 18 mai 2024.

Visite spéciale « Graffiti » à la Caverne du Dragon ! Carrière de calcaire avant la Première Guerre mondiale, puis lieu de passage de nombreux soldats de diverses nationalités, la Caverne du Dragon recèle quelques graffitis des hommes qui passèrent dans… Samedi 18 mai, 19h30, 21h00 La caverne du dragon, musée du chemin des dames Visite gratuite, sur réservation dans la limite des places disponibles (49 places par créneau). Température dans la carrière : 12°C, prévoir un vêtement chaud.

Carrière de calcaire avant la Première Guerre mondiale, puis lieu de passage de nombreux soldats de diverses nationalités, la Caverne du Dragon recèle quelques graffitis des hommes qui passèrent dans ce site historique sous le Chemin des Dames. Suivez notre guide à travers l’histoire de la Caverne du Dragon, revue à partir des traces qui émaillent ses murs.

La caverne du dragon, musée du chemin des dames Chemin des Dames RD 18 CD, Oulches-la-Vallée-Foulon, Aisne, Hauts-de-France Oulches-la-Vallée-Foulon 02860 Aisne Hauts-de-France 03 23 25 14 18 http://www.caverne-du-dragon.fr [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.chemindesdames.fr »}] Au cœur du Chemin des Dames, lieu hautement stratégique de la Première Guerre mondiale, venez découvrir, 15 mètres sous terre, cette ancienne carrière de pierre que les soldats de la Première Guerre mondiale ont occupée et aménagée en caserne souterraine sous les premières lignes du front. Lieu de vie et de mort attesté par la présence d’une chapelle, d’un ancien cimetière ainsi que de nombreuses traces sculptées ou inscrites au noir de fumée, la Caverne du Dragon, Musée du Chemin des Dames, évoque aujourd’hui, au moyen d’un équipement scénographique moderne, l’histoire de ce lieu prestigieux et la vie quotidienne des soldats durant la Grande Guerre.

