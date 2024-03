Visite sensorielle Jardin des Sens, Passerelle entre les générations Nexon, samedi 1 juin 2024.

Visite sensorielle Ce jardin exalte tous les sens : l’ouïe avec le labyrinthe de bambous où le souffle de l’air invente des mélodies sans cesse renouvelées. Le toucher avec le jardin des écorces où plus d’une trentaine… 1 et 2 juin Jardin des Sens, Passerelle entre les générations Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T08:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Ce jardin exalte tous les sens : l’ouïe avec le labyrinthe de bambous où le souffle de l’air invente des mélodies sans cesse renouvelées. Le toucher avec le jardin des écorces où plus d’une trentaine d’arbres frémissent sous les caresses. Le goût : avec le verger, la vue avec un arc-en-ciel de plantes de plus de 53 mètres. L’odorat avec le jardin thérapeutique où les herbes aromatiques, condimentaires et médicinales conjuguent leurs parfums. Le potager et le tunnel des senteurs accueillant d’innombrables végétaux aux odeurs insolites (chocolat, ananas, anis, cacahuète…). Mettez vos sens en éveil !

Jardin des Sens, Passerelle entre les générations Rue des Écoles, 87800 Nexon, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 58 28 44 http://www.tourisme-pays-de-nexon.com Implanté à l’extrémité du parc du château, le jardin est situé entre la maison de retraite et le complexe scolaire de Nexon. De là naît l’idée de faire du Jardin des Sens, une véritable passerelle entre les générations.

©Hélène_Badoinot