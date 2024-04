Visite sensorielle à la cueillette Cueillette de Lumigny Lumigny-Nesles-Ormeaux, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Venez déambulez dans notre grand potager et et beau verger, humez les effluves des herbes aromatiques, touchez les troncs rêches des arbres fruitiers, détaillez toutes les couleurs des fleurs, des légumes, écoutez le vrombissement des pollinisateurs en pleine action…. Bref, laissez vos sens vous guider le long de nos allées où vous pourrez récolter, dans votre brouette les légumes de printemps, les fraises et les fleurs….

Cueillette de Lumigny 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 07 71 41 https://www.cueillettedelumigny.fr/ https://www.facebook.com/lacueilletteduplessislumigny;https://www.instagram.com/cueillettedelumigny/ En véhicule, sur la RD20, à 500 m du parc de félins et terre de singes.

