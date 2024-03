Visite « pieds nus » du jardin tinctorial Jardin du musée d’art et d’industrie Saint-Etienne, samedi 1 juin 2024.

Visite « pieds nus » du jardin tinctorial Le musée vous propose de découvrir son jardin tinctorial et sa biodiversité en compagnie d’un.e médiat.rice eur que vous suivrez pieds nus. Laissez-vous surprendre par le pouvoir des plantes : observ… 1 et 2 juin Jardin du musée d’art et d’industrie Réservation par téléphone au 04 77 49 73 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:45:00+02:00 – 2024-06-01T16:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:45:00+02:00 – 2024-06-02T16:45:00+02:00

Le musée vous propose de découvrir son jardin tinctorial et sa biodiversité en compagnie d’un.e médiat.rice eur que vous suivrez pieds nus. Laissez-vous surprendre par le pouvoir des plantes : observez, sentez, frôlez, écoutez et goûtez en laissant l’herbe vous chatouiller les orteils.

Jardin du musée d’art et d’industrie 2, place Louis Comte, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Etienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 49 73 00 https://mai.saint-etienne.fr/ Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial contemporain. Ouvert toute l’année.

©Musée d’Art et d’Industrie