Visite nocturne en musique de la Maison dite de la duchesse Anne Maison dite de la duchesse Anne Morlaix, jeudi 18 avril 2024.

Visite nocturne en musique de la Maison dite de la duchesse Anne Maison dite de la duchesse Anne Morlaix Finistère

Découvrez l’étonnante architecture et la riche iconographie de la Maison dite de la duchesse Anne grâce à une visite portée tant par la parole que par la musique et le chant.

Visite et histoire Edith Lahellec (guide-conférencière) et Philippe Lahellec

Musique et chant Olivier Depoix .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:30:00

fin : 2024-04-18 20:00:00

Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur

Morlaix 29600 Finistère Bretagne duchesse.anne.morlaix@gmail.com

L’événement Visite nocturne en musique de la Maison dite de la duchesse Anne Morlaix a été mis à jour le 2024-03-07 par OT BAIE DE MORLAIX