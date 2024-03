Visite nocturne au Château de Cazeneuve Château de Cazeneuve Préchac, jeudi 8 août 2024.

Visite nocturne au Château de Cazeneuve Château de Cazeneuve Préchac Gironde

Pour les passionnés d’histoire souhaitant s’offrir un bond dans le temps, le Château Royal de Cazeneuve leur ouvre ses portes !

Propriété familiale ayant appartenu à Henri IV et la Reine Margot, ce château plein de secrets promet une visite hors du temps. Les appartements royaux meublés d’époque révèlent une atmosphère singulière et inédite. La cour d’honneur, la cour basse et les chemins de ronde sont eux éclairés à la lueur de dizaines de bougies, pour une véritable plongée dans l’Histoire. Un verre de Sauternes sera offert aux visiteurs, pour un moment absolument royal !

Réservation obligatoire. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 20:30:00

fin : 2024-08-08

Château de Cazeneuve 410 Lieu-dit Cazeneuve

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueilchateaudecazeneuve@orange.fr

L’événement Visite nocturne au Château de Cazeneuve Préchac a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Sauternes Graves Landes Girondines