Visite musicale – Le conservatoire s’invite … à Blossac – Changement de lieu Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, mercredi 3 avril 2024.

Visite musicale – Le conservatoire s’invite … à Blossac – Changement de lieu Deuxième édition du conservatoire s’invite à Blossac . Auditorium du conservatoire Mercredi 3 avril, 18h30 Conservatoire Clément Janequin Gratuit, réservations au conservatoire à partir du 11 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:00:00+02:00

Festival du conservatoire où musique, danse et théâtre partagent la scène (mais pas que !).

Esthétiques d’hier et d’aujourd’hui … petits et grands vous proposent un programme riche et varié, dans un écrin haut en couleurs !

– Visite musical 18h30

– Plein feux sur la musique de chambre 19h.

Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}]

musique Consert