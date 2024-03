VISITE MUSICALE DE LA CATHÉDRALE Saint-Pons-de-Thomières, mardi 13 août 2024.

VISITE MUSICALE DE LA CATHÉDRALE Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Découvrez la cathédrale de Saint Pons de Thomières, son histoire et son orgue prestigieux du 18ème siècle (un des derniers orgues d’origine en France) lors d’une visite musicale insolite.

Visite de la Cathédrale et découverte de l’Orgue, avec un mini concert et visite de l’intérieur de l’instrument pour voir la mécanique et les tuyaux

Découvrez la cathédrale de Saint Pons de Thomières, son histoire et son orgue prestigieux du 18ème siècle (un des derniers orgues d’origine en France) lors d’une visite musicale insolite.

Au programme:

-Visite de la Cathédrale et découverte de l’Orgue

-Mini concert pour permettre d’entendre l’instrument depuis le choeur

-Démonstration à la tribune pour voir jouer l’organiste

-Visite par petits groupes de l’intérieur de l’instrument pour voir la mécanique et les tuyaux

Durée 1h30 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13

fin : 2024-08-13

Place du Foirail

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie

L’événement VISITE MUSICALE DE LA CATHÉDRALE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2024-03-08 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC