Visite ludique « Les enfants à Napoléonville » Boutique « Côté tourisme » Pontivy, lundi 26 février 2024.

Visite ludique « Les enfants à Napoléonville » Boutique « Côté tourisme » Pontivy Morbihan

Vous souhaitez faire découvrir Napoléonville aux enfants pendant les vacances scolaires ? Lors de cette visite, les enfants parcourront le quartier impérial et l’époque napoléonienne au gré d’activités ludiques et familiales, dont certaines à l’intérieur de l’église impériale St-Joseph. Symboles, jeux et architecture, ils seront incollables sur le 19e siècle !

Sur réservation / À destination des 6-12 ans / Durée 1h15 / Départ de visite la Boutique Côté Tourisme, 21 Quai Presbourg 56300 PONTIVY. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 15:00:00

fin : 2024-03-08 16:15:00

Boutique « Côté tourisme » 21 Quai Presbourg

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne tourisme@pontivycommunaute.com

L’événement Visite ludique « Les enfants à Napoléonville » Pontivy a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté