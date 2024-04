Visite LSF de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 11:00 – 12:15

Gratuit : non Le tarif est de 4 € pour les adultes et de 2,5 € pour les jeunes entre 12 et 17 ans. Réservation sur https://billets.museum.nantesmetropole.fr/workshop-detail/2751 Tous les âges

Samedi 20 avril 2024 à 11h1 visite thématique en langue des signes Française et interprétées Français/LSF autour de l’exposition Trésors & biodiversité. La visite est accessible à partir de 12 ans.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr