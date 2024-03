Visite littéraire contée par Catherine Phet Centre d’art GwinZegal Guingamp, samedi 27 avril 2024.

« Et certes nous devons jouer c’est important à détitrer, à retitrer ou surtitrer, à nommer et faire varier les nominations. » (Michel Deguy, L’Amérique au fil des jours). À l’écoute du poète Deguy et d’autres auteurs et artistes (Grant Wood, Steinbeck, Butor…), cette visite littéraire propose quelques aller-retours entre image, imaginaire et politique du rêve américain. À travers les siècles et à travers un continent, du Massachusetts à la Californie via le Midwest, un voyage dans l’univers de l’exposition Will Write Soon Photos postales du « nouveau » monde. .

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 15:00:00

Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne info@gwinzegal.com

