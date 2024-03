Visite libre : pause lecture Musée Alfred Canel Pont-Audemer, samedi 18 mai 2024.

Visite libre : pause lecture Dans un décor rappelant les guinguettes des XIXe et début XXe siècles, le public peut s’installer sur des transats pour parcourir les catalogues du musée et autres littératures en lien avec l’époque … Samedi 18 mai, 18h30 Musée Alfred Canel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Dans un décor rappelant les guinguettes des XIXe et début XXe siècles, le public peut s’installer sur des transats pour parcourir les catalogues du musée et autres littératures en lien avec l’époque des impressionnistes. Et pourquoi pas pour des selfies originaux ? Le décor, création contemporaine commandé à l’artiste performeuse Charlotte Vitaioli, est inspirée par les peintres Félix Vallotton et Alex Katz.

Un livret pédagogique gratuit est proposé pour les plus jeunes, centré sur l’importance des guinguettes au XIXe siècle.

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie http://www.ville-pont-audemer.fr La maison de l’écrivain Alfred Canel renferme des fonds de bibliothèques anciens, le cabinet de travail de Canel et une galerie d’art et de sciences où se côtoient des collections de Beaux-arts et d’ethnographie. L’espace contemporain accueille les expositions temporaires.

©musée Alfred-Canel