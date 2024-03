visite libre et guidée du jardin du château de Mons à Arlanc, de style italien, topiaires, verger, jardin des simples Jardin Château de Mons à Arlanc Arlanc, dimanche 2 juin 2024.

visite libre et guidée du jardin du château de Mons à Arlanc, de style italien, topiaires, verger, jardin des simples Jardin de type médicéen en terrasses, reconstitué à partir d’un manuscrit authentique de 1680. La partie basse plantée d’ilex et de topiaires conduit à la partie haute qu’occupent arbres fruitiers, p… Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin Château de Mons à Arlanc entrée 5 euros – gratuit au dessous de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin de type médicéen en terrasses, reconstitué à partir d’un manuscrit authentique de 1680. La partie basse plantée d’ilex et de topiaires conduit à la partie haute qu’occupent arbres fruitiers, potager et le jardin des simples. Celui-ci présentent une grande variété d’espèces des plus classiques aux très originales.

Visite libre et visites guidées à 14h30 et 17h.

Jardin Château de Mons à Arlanc 63220 ARLANC Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0681157815 https://chateau-de-mons-arlanc.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100091542340234 CHATEAU DE MONS ARLANC voiture – parking

©Château de Mons Arlanc