Visite libre du jardin zen Le jardin zen Courdimanche, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Le jardin zen Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Dans notre jardin zen, nous vous accueillons pour entendre le bruit de l’eau, toucher les pierres, sentir l’ambiance zen, goûter au plaisir d’un échange, et voir l’harmonie entre le végétal et le minéral.

Le jardin zen 13 rue des Perdrix 95800 Courdimanche Courdimanche 95800 Val-d’Oise Île-de-France Petit jardin d’inspiration japonisante, propice à la détente.

©J.GUEHO