Visite libre du Jardin « La Matelle » Jardin « La Matelle » Saint-Ost, dimanche 2 juin 2024.

Visite libre du Jardin « La Matelle » Bon nombre de fontaines sont reconnues pour leur vertus. La fontaine dite « Notre Dame de la Matelle » à Saint-Ost est l’une d’entre elle. Chargée d’histoire locale, cette source intarissable attirai… Dimanche 2 juin, 10h00 Jardin « La Matelle » Gratuit. Entrée libre. Pour les personnes pouvant se déplacer à pied, laisser le véhicule au parking de la salle communale « vidouze ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Bon nombre de fontaines sont reconnues pour leur vertus. La fontaine dite « Notre Dame de la Matelle » à Saint-Ost est l’une d’entre elle. Chargée d’histoire locale, cette source intarissable attirait autrefois bon nombre de personnes. Une stèle datée de 1896 prouve l’intérêt des populations de l’époque. Peu à peu tombée dans l’oubli, Christian Anicet et Isabelle Pique ont entrepris de restaurer la fontaine, d’y créer en jardin paisible et de restaurer la mémoire du site. Une mare a été creusée dans les années 80, qui fait le bonheur des poissons, grenouilles, libellules et aussi un héron.

Une prairie naturelle accueille de nombreux insectes et surtout des papillons. A partir de 2010, le site renait et ont été plantés arbustes, arbres, plantes, fleurs, aménagement de petit mobilier…Depuis la première participation en 2021, le bosquet attenant a été défriché et s’embellit d’année en année.

Profitez de ce dimanche pour aller visiter ce petit coin bucolique.

Jardin « La Matelle » 32300 Saint-Ost Saint-Ost 32300 Gers Occitanie 06 14 47 66 33 Petit jardin privé de 1 ha créé récemment autour de la fontaine Notre-Dame de la Matelle bâtie en cailloux en 1896 et faisant partie du patrimoine rural de la commune. Autrefois, cette source intarissable attirait moult personnes en raison de ses différentes vertus. Aujourd’hui rénovée, bordée d’une jolie mare et ses habitants, elle est le principal décor de ce petit paradis planté de nombreux arbres et arbustes, plantes et fleurs. d’Auch, N 21 direction Tarbes, traverser Viozan puis D 2. Au village, lieu-dit « Vidouze », longer le chemin derrière la maison de maître, continuer sur 500 m (parking au village, salle communale)

©Isabelle Pique