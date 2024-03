Visite libre du jardin Jardin du Bois du Puits – botanique et floral Belforêt en Perche, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin le thème des Sens au jardin tout au long de la visite . 1 et 2 juin Jardin du Bois du Puits – botanique et floral 7€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:30:00+02:00

Jardin du Bois du Puits – botanique et floral Le Bois du Puits, Sérigny, 61130 Belforêt en Perche Belforêt en Perche 61130 Serigny Orne Normandie 06 07 64 18 82 http://www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr

©Jean-Pierre Jacob