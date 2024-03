Visite libre du Jardin du musée Pissarro et jardin des 5 sens Jardin des cinq sens Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du Jardin du musée Pissarro et jardin des 5 sens Découvrez un panorama exceptionnel 1 et 2 juin Jardin des cinq sens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin du musée Pissarro offre une très belle vue sur la vallée de l’Oise. Le jardin des 5 sens est un concentré de saveurs, arômes, couleurs. Tout récemment restructuré, il présente en son centre, des plantes sauvages utilisées quotidiennement en cuisine. A sa périphérie s’épanouissent des massifs fleuris structurés par des graminées. Grâce à son énoncé en braille, il est aussi conçu pour accueilli des personnes mal et non voyantes.

Jardin des cinq sens Parc du musée Pissarro – 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France Ouvert en 1995 et situé au coeur du parc du musée Pissarro, ce jardin est une invitation pour les visiteurs à toucher, sentir et même machouiller les plantes aromatiques du jardin : de quoi éveiller leurs cinq sens ! Spécialement conçu pour les non-voyants et mal-voyants, il est constitué de vivaces odorantes et cerné de charmille. Les plantes sont indiquées par un étiquetage en braille. SNCF gare de Pontoise St Lazare et gare du Nord, / RER C / A15

(c) Ville de Pontoise