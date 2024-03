Visite libre du jardin du Coudray Jardin du Coudray Longny les Villages, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin du Coudray Lors de ces RDV aux jardins 2023, le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes. Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous inviter… 1 et 2 juin Jardin du Coudray 5€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:30:00+02:00

Jardin du Coudray Le Coudray, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 La Lande-sur-Eure Orne Normandie

© Lionel Jannet