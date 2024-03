Visite libre du jardin du CAUE Moulin de la Couleuvre-CAUE Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin du moulin de la Couleuvre peint par Cézanne

Ce jardin géré de façon écologique est composé d’une mare, de berges, d’une prairie et d’un potager. Des visites libres ou commentées vous permettront de découvrir les différents milieux, la faune et la flore sauvage du jardin et d’obtenir des conseils sur les pratiques de gestion écologique.

Moulin de la Couleuvre-CAUE Rue des Deux Ponts 95300 Pontoise Pontoise 95300 Les Pâtis Val-d’Oise Île-de-France Le moulin de la Couleuvre, peint par Cézanne, est aujourd’hui géré par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-d’Oise.

Ville de Pontoise