Visite libre du Jardin de Laroque Jardin de Laroque Escatalens, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du Jardin de Laroque Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Laroque Adultes et jeunes à partir de 15 ans : 5 euros. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Profitez de l’évènement Rendez-vous aux jardins pour découvrir notre site labellisée Jardin remarquable.

Jardin de Laroque 303 faubourg Tutet, Escatalens, Tarn et Garonne Escatalens 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 45 31 87 89 http://www.lejardindelaroque.com Parc paysager privé de 2 ha créé dans les années 1990 dans la vallée de la Garonne et alimenté par de nombreuses sources naturelles. Sa conception est fortement inspiré du Feng Shui, cet art millénaire d’origine chinoise qui a pour but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu de manière à favoriser la santé, le bien être. Constitué d’une grande variété de végétaux (110 espèces de grands arbres et conifères, 100 espèces d’arbustes, 75 variétés de vivaces). Roseraie. Sources naturelles, ruisseaux, bassins, plantes aquatiques. Art topiaire et curiosités. Potager.

Ouvert du 15 avril au 31 octobre de Montauban, direction Montech, puis Castelsarrasin (D 813), 303 faubourg Tutet. Parking à proximité.