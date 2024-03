Visite libre du jardin de La Discrète Le jardin de la Discrète Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin de La Discrète Ce jardin, qui monte en pente douce vers la forêt se situe derrière une vieille maison en pierres, à l’abri des regards et du bruit. Il y fait bon vivre à l’ombre du figuier, des bouleaux ou du noyer… 1 et 2 juin Le jardin de la Discrète

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin de la Discrète 37 Grande Rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

gwenuguen@gmail.com