Visite libre du Jardin de Jeanne Jardin de Jeanne Homps, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du Jardin de Jeanne Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement notre jardin ! 1 et 2 juin Jardin de Jeanne Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement notre jardin !

Jardin de Jeanne Au Vieux Château – Au Village, Homps, Gers, Occitanie Homps 32120 Gers Occitanie 06 79 75 01 80 Jardin privé de 420 m2 au cœur de l’ancien castelnau, au pied du vieux château, s’inspirant de l’iconographie médiévale. De petits clos bordés de plessis et de palissades de châtaignier protègent des carrés où se mêlent légumes, aromatiques, condimentaires et médicinales. Fleurs, rosiers grimpants, vignes palissées et fruitiers de pays complètent l’harmonie de ce petit jardin, cultivé au naturel. Rucher à l’ancienne, réserve ornithologique.

Ouvert de mai à octobre. de Mauvezin, D 928 direction Solomiac puis D 151 sur 3 km, vieux château au village

©Sylvia de SAINT WANDRILLE