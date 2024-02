VISITE LIBRE DU JARDIN DE BEAUMONT Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz, samedi 1 juin 2024.

VISITE LIBRE DU JARDIN DE BEAUMONT Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Dans le cadre des Rendez-vous au Jardin, Brigitte et Marc Robin-Farget vous ouvrent les portes de leur jardin situé à Fresnay-en-Retz.

Venez déambuler au milieu d’un parc de 4 hectares crée en 1986, et découvrir plus de 100 variétés de bambous et des milliers d’arbres et d’arbustes qui s’épanouissent dans un cadre ponctué d’un étang et de mares.

Pratique :

– entrée à tarif unique

– sans réservation nécessaire

– ouvert en continu de 10h à 18h

– animé par différents exposants

– plus d’information par téléphone au 06 26 27 84 49

– proposé dans le cadre des Rendez-vous au jardin programme complet ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Fresnay-en-Retz 1 Beaumont

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement VISITE LIBRE DU JARDIN DE BEAUMONT Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire