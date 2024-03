Visite libre du jardin d’altitude du Haut Chitelet Jardin d’altitude du Haut-Chitelet Xonrupt-Longemer, dimanche 2 juin 2024.

Visite libre du jardin d’altitude du Haut Chitelet Visite libre des collections du jardin d’altitude du Haut Chitelet. Un tour du monde des plantes des montagnes du monde entier. Dimanche 2 juin, 10h00 Jardin d’altitude du Haut-Chitelet

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre des collections du jardin d’altitude du Haut Chitelet. Un tour du monde des plantes des montagnes du monde entier.

Jardin d’altitude du Haut-Chitelet route des Crêtes Col de la Schlucht, Xonrupt-Longemer, Vosges, Grand Est Xonrupt-Longemer 88230 Vosges Grand Est 03 29 63 31 46 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu Dans un cadre naturel, à 1 228 m d’altitude, le jardin du Haut-Chitelet présente plus de 2 500 plantes alpines des différentes régions montagneuses du monde. Une partie de la tourbière et de la hêtraie d’altitude est aménagée et permet la découverte de ces deux milieux originaux.

