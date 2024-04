Visite libre du Château-Musée de Gien Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire Gien, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du Château-Musée de Gien Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Visiter gratuitement et librement le musée et découvrir ainsi les magnifiques collections cynégétiques qui le composent.

Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire Place du château 45500 Gien Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 69 69 http://www.loiret.com Le château de Gien a été édifié à la fin du XVe siècle par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI.

Le château accueille un musée depuis 1952. Il s’agit de l’une des plus importantes et plus remarquables collections de France illustrant les arts cynégétiques. Gare SNCF Réseau Ulys Autoroute A 77

© Château-Musée de Gien