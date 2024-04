Visite libre des Jardins des Martels Jardins des Martels Giroussens, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre des Jardins des Martels Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardins des Martels Adulte : 10,50. Ado (11-17) : 7,50. Enfants (4-10) : 6,50. Gratuit -de 4ans. Tarif réduit : 8€ (étudiant de moins de 25 ans et adulte en situation de handicap).

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À quelques encablures de Toulouse, les Jardins des Martels vous accueillent dans un écrin de verdure aux inspirations variées : de l’Angleterre avec ses roses délicates aux lotus luxuriants d’Asie, le dépaysement et l’émerveillement sont garantis !

Profitez d’une pause hors du temps et venez vous perdre dans les méandres enchanteurs d’un parc floral hors du commun s’étendant sur plus de 3 hectares…

Jardins des Martels Les Martels, Giroussens, Tarn, Occitanie Giroussens 81500 Tarn Occitanie 05 63 41 61 42 http://www.jardinsdesmartels.com https://www.facebook.com/JardinsDesMartels Parc floral privé d’inspiration anglaise s’étendant sur une surface de 3,5 hectares où cohabitent environ 2 500 variétés de plantes originaires des cinq continents aux floraisons successives. Le jardin se compose de quatre parties distinctes : massifs multicolores et allées engazonnées serpentés par un long canal de 300 m de long, serre tropicale aquatique pourvue de lianes (bignones, jasmins, passiflores, ipomées), de bananiers, de daturas et de fougères, bassins envahis l’été par les nénuphars bleus, roses, rouges et blancs, jardin arc-en-ciel (parterre fleuri par couleur ). Enfin, la dernière partie, le jardin en terrasses d’où jaillit un torrent d’eau depuis une jarre espagnole, alimente cinq bassins aux collections de nymphéas et de lotus.

L’ensemble est agrémenté d’un labyrinthe de bambous, d’une pagode artisanale balinaise, d’un temple du lotus, d’un jogglo balinais et son escalier cascade. Mini-ferme. Belvédère sur jardins en terrasses. Jardinerie.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre A 68 Toulouse-Albi, sortie 7 Graulhet. Possibilité de prendre le petit train à Saint-Lieux-lès-Lavaur. Parking.

© ardins des Martels