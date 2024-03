Visite libre des jardins de l’Abbaye de Combelongue Ancienne abbaye de Combelongue Rimont, samedi 1 juin 2024.

Visite libre des jardins de l’Abbaye de Combelongue Des jardins comme un écrin 1 et 2 juin Ancienne abbaye de Combelongue Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Les jardins de l’abbaye, poétiques et inspirés, tantôt intimes, tantôt largement ouverts sur le paysage, allient avec simplicité et bonheur « le peigné et le sauvage ».

Une nouvelle conception des jardins où la nature trouve toute sa place.

Un moment suspendu, une parenthèse de sérénité…

Ancienne abbaye de Combelongue 221 Combelongue, 09420 Rimont, France Rimont 09420 Ariège Occitanie 06 07 99 35 82 http://www.abbayedecombelongue.fr Autour de l’abbaye romane d’influence « mudejar » édifiée en 1138 prend place ce jardin privé créé sur 1 ha, en 1991, à partir d’une grande nef de verdure centenaire, seul élément subsistant d’un précédent parc. Il s’ordonne sur un principe de perspectives et sur le thème d’une évocation des jardins à travers les âges : jardin médiéval tracé sur le plan du paradis terrestre, chambre de verdure, renaissance et sa sphère armillaire, grande nef de verdure, théâtre de verdure à l’italienne, verger et évocation contemporaine du jardin à la française avec terrasse de buis, grande perspective et parterres ponctués de topiaires. Les différentes perspectives du jardin ouvrent sur le domaine agricole de l’abbaye, constitué de pâturages paysagers à l’anglaise traversés de cours d’eau. Arbres d’alignement, fruitiers anciens, arbustes, hêtres traités en charmille, rosiers anciens, vivaces.

Le jardin a reçu le Prix VMF Jardin Contemporain et Patrimoine.

Il est ouvert du 1er juillet au 30 septembre et toute l’année sur demande au 06 07 99 35 82. D 117 entre Foix et Saint-Girons, à Rimont suivre le fléchage sur 1 km.

©Eric Sander