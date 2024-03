Visite libre des collections du musée Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samadet, samedi 18 mai 2024.

Visite libre des collections du musée Profitez de cette visite pour (re) découvrir les collections du musée de Samadet : Faïences de Samadet, céramiques landaises et les tables dressées du moyen âge à nos jours . Samedi 18 mai, 19h00 Musée de la Faïence et des Arts de la Table Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Pour vous donner un aperçu de la collection, cliquez sur le lien

https://youtu.be/911wi8wBNIo

Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d'Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://samadet.landes.fr

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/911wi8wBNIo »}] Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace poly-sensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours. Exposition temporaire. Ateliers en famille et adultes – Conférences – Boutique et démonstration de fabrication de faïence le deuxième dimanche du mois.

©Yves Véron