Visite libre de mon jardin Le jardin de Martine et René Ohnenheim, samedi 1 juin 2024.

Visite libre de mon jardin Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le jardin de Martine et René 2 euros pour 1 association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin où il y a beaucoup de plantes et d’arbustes .

Le jardin de Martine et René 11 route de Marckolsheim 67390 Ohnenheim Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est 03 88 92 59 59 Jardin d’ornement présentant une collection de vivaces, rosiers, hostas, hémérocalles, hellébores et différents arbres et arbustes (viburnum, acer, betula…), en abord d’un grand potager.

©René Sittler