Visite libre de l’exposition « Le propulseur des chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous » Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Nemours, samedi 18 mai 2024.

Exposition du 04/05/2024 au 30/12/2024

Le propulseur est une arme qui a été utilisée pendant des milliers d’années pour la chasse, la pêche et la guerre.

Cette arme est constituée d’une baguette munie d’un dispositif d’appui sur ou dans lequel vient s’insérer un projectile : la sagaie.

L’exposition vous emmènera du monde des chasseurs préhistoriques d’Europe, où le propulseur apparaît il y a quelques 24.000 ans, vers les déserts peuplés par les Aborigènes d’Australie, en passant par la Nouvelle-Guinée et les étendues glacées de l’Arctique, sans oublier les forêts d’Amazonie et les plaines d’Amérique du Nord. Le propulseur témoigne de l’ingéniosité de l’être humain et de sa capacité d’adaptation à des environnements très diversifiés et parfois extrêmes.

L’exposition présente les plus belles pièces préhistoriques et des objets ethnographiques provenant du monde entier.

Exposition réalisée en collaboration avec le Musée du Malgré-Tout, Treignes, Belgique.

Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france 48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 54 80 http://www.musee-prehistoire-idf.fr Implanté au sud d’un département très riche en sites archéologiques, ce musée présente la Préhistoire et la Protohistoire de la région parisienne, de l’apparition de l’Homme à la fin de l’âge du Fer.

