Visite libre de l’abbaye et de ses expositions Abbaye de Hambye Hambye, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l’abbaye et de ses expositions Visite libre de l’ensemble de l’abbaye et de ses expositions. Samedi 18 mai, 20h30 Abbaye de Hambye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Visite libre de l’ensemble de l’abbaye et de ses expositions.

L’abbaye de Hambye participe chaque année au double événement Pierres en Lumières/ Nuit des Musées.

Illuminations des salles et des allées à la bougies.

Illumination de l’église et des jardins.

Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye Hambye 50450 Manche Normandie 02 33 61 76 92 https://abbaye-hambye.manche.fr/ Notre Dame de Hambye s’élève sur les bords de la Sienne depuis le XIIe siècle. Occupée par des bénédictins jusqu’à la Révolution, les bâtiments monastiques sont vendus et l’église sert de carrière de pierre. Classée Monument Historique au début des 1900 et après de longs et patients de travaux de restautation, elle compte aujourd’hui parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie.

