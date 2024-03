Visite libre de la fromagerie à la ferme des Cara-Meuh ! La ferme des Cara-Meuh ! Vains, lundi 3 juin 2024.

Visite libre de la fromagerie à la ferme des Cara-Meuh ! Grâce à un parcours pédagogique, découvrez la fromagerie de la ferme des Cara-Meuh ! 3 – 9 juin La ferme des Cara-Meuh !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-03T09:00:00+02:00 – 2024-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Grâce à un parcours pédagogique, découvrez les différentes étapes de la production des fromages, de la ferme des Cara-Meuh! :

– La Meuhle ! Un fromage à pâte pressée mi-cuite.

– Le Comfiné ! Un fromage à pâte pressée cuite.

– Le petit Meuh ! Un fromage à pâte molle et à croute fleurie.

– La Saint-Meuh ! Un fromage à pâte molle, non cuite.

– L’Écrémeuh ! Un fromage au lait écrémé, aromâtisé au fenugrec, à l’ail des ours et aux 3 poivres.

– Le fromage frais ail et fines herbes, médaillé d’argent au salon international de Lyon.

Un quiz et des jeux présents le long du parcours vous permettront de faire une visite ludique.

La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie

La ferme des Cara-Meuh !