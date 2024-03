Visite libre de l ‘exposition « Absolument céramique! Louis Dage » (1885-1961) Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samadet, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l ‘exposition « Absolument céramique! Louis Dage » (1885-1961) En 2024, le musée présente la première exposition dédiée à Louis Dage, céramiste méconnu ayant œuvré de 1935 à 1961 dans la Faïencerie de l’Adour à Saint-Sever, après une carrière en région parisienn… Samedi 18 mai, 19h00 Musée de la Faïence et des Arts de la Table

En 2024, le musée présente la première exposition dédiée à Louis Dage, céramiste méconnu ayant œuvré de 1935 à 1961 dans la Faïencerie de l’Adour à Saint-Sever, après une carrière en région parisienne. Motifs peints, coulures, craquelures, incrustations, superpositions : sa production éclectique, de la tendance Art nouveau à la fantaisie après-guerre, en passant par l’Art déco et la réinterprétation du Samadet, a de quoi étonner. À travers 160 pièces de Louis Dage, enrichies de céramiques de grands maîtres, le public est invité à découvrir une œuvre foisonnante, imprégnée des innovations artistiques de la première moitié du XXe siècle.

Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://samadet.landes.fr Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace poly-sensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours. Exposition temporaire. Ateliers en famille et adultes – Conférences – Boutique et démonstration de fabrication de faïence le deuxième dimanche du mois.

