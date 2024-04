Visite : Le Moyen-Âge, les 5 sens au jardin L’Athanor et jardin médiéval de la Fontaine de vie au château de Bois-Orcan Noyal-sur-Vilaine, vendredi 31 mai 2024.

Visite : Le Moyen-Âge, les 5 sens au jardin Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 10h00 L’Athanor et jardin médiéval de la Fontaine de vie au château de Bois-Orcan tarif RDV J : 5€ par élève

« Rien de notre intelligence qui ne soit passé par nos sens », Aristote

Grâce aux sens nous saisissons les qualités spécifiques de notre environnement. Les éduquer nous permet, notamment, de percevoir les arrangements entre le vivant et son milieu et leurs modifications. Ces expériences fondent notre connaissance.

À travers un Parcours sensible, Le Bois Orcan propose aux élèves des cycles 1, 2 et 3 de découvrir le jardin et son histoire.

Le Jardin médiéval de la Fontaine de vie : Afin de restituer l'environnement paysager du château du Bois Orcan (classé Monument Historique), Alain Richert a créé un jardin de facture médiévale, qui renvoie à la fois à l' » Hortus Conclusus » et au Jardin d'amour.

L'Athanor, parc de sculptures : Sur un site de trois hectares, L'Athanor, Grand Œuvre d'Etienne-Martin, offre un parcours déterminé par l'artiste, qui invite à la compréhension de chacune de ses sculptures monumentales, en particulier de ses célèbres Demeures.

