Visite immersive de la Maison Picassiette par Adrienne Isidore Chartres, dimanche 19 mai 2024.

Adrienne Isidore (interprétée par Véronique Domagalski) vous invite à découvrir l’oeuvre de son époux Raymond. Après avoir construit la maison pour elle et ses enfants, celui qui rêvait d’être jardinier lui offrira des milliers de fleurs sur les murs.

Réservation boutique.chartres-tourisme.com

Mystique et profondément attaché à la cathédrale, les roses et l'édifice seront son emblème. Adrienne vous racontera fièrement le moment où le photographe Doisneau les a immortalisés Raymond et elle. Avec tendresse, elle vous expliquera pourquoi on l'a surnommé Picassiette et non Pique-Assiette mais aussi, les moments plus difficiles. Avec celle qui fût sa compagne, cette visite vous entraînera dans l'univers d'un homme peu commun qui voulait faire de son jardin une guinguette pour les gens du quartier.

22 Rue du Repos

