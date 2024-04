Visite immersive dans les champs Autre lieu Genève, samedi 20 avril 2024.

Visite immersive dans les champs Une visite suivie d’un apéritif chez les agriculteurs/trices genevois/ses pour les familles durant les week-ends. Samedi 20 avril, 10h00 Autre lieu CHF 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T13:00:00+02:00

Venez découvrir les magnifiques jardins de Charrot à Bardonnex. Venez en famille et laissez-vous guider par Jérôme, qui saura vous communiquer toute sa passion pour la terre. Apprendre, Sentir et Découvrir tout sur son exploitation. Et quoi de mieux que finir par un apéritif local et genevois.

Réservation obligatoire sur inscription@ma-terre.ch

ma terre