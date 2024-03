Visite historique guidée « Maubuisson au cœur de l’Histoire » Parc de l’abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône, samedi 1 juin 2024.

Visite historique guidée « Maubuisson au cœur de l'Histoire » L'Abbaye de Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne où les moniales vivaient cloîtrées, coupées du reste de la société et de son agitation. Vraiment ? Les apparences peuvent être trompeuses… Samedi 1 juin, 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:45:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:45:00+02:00

L’Abbaye de Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne où les moniales vivaient cloîtrées, coupées du reste de la société et de son agitation. Vraiment ? Les apparences peuvent être trompeuses…

Les femmes de la haute noblesse, abritées entre les murs de cette abbaye royale, n’étaient pas à l’abri des tourments des époques qu’elles ont traversées. Les guerres et les scandales de la cour ont laissé leurs empreintes dans ces lieux d’apparence préservés… La visite guidée du samedi replace Maubuisson au cœur de l’Histoire.

Tout public / Durée : 1h15 / Tarif : 5 € / Sur réservation : www.abbaye-de-maubuisson.fr

Parc de l’abbaye de Maubuisson Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.abbaye-de-maubuisson.fr »}] [{« link »: « http://www.abbaye-de-maubuisson.fr »}] Le domaine de Maubuisson est installé dans les bâtiments subsistants de l’ancienne abbaye cistercienne Notre-Dame-la-Royale fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille. Son parc comprend 10 ha arborés et comporte des vestiges archéologiques et des aménagements hydrauliques du Moyen Age : miroir d’eau entouré de ces platanes remarquables et canal. Entrée côté grange à dîmes A15 direction Cergy-Pontoise sortie Saint-Ouen l’Aumône Centre / SNCF (depuis la gare du nord) ou RER C direction « Pontoise » station « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 minutes en pied par la rue Guy Sourcis

