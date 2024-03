Visite guidée thématique « L’histoire du parc et des jardins de Courtanvaux » Parc du chateau de Courtanvaux Bessé-sur-Braye, vendredi 31 mai 2024.

Visite-guidée thématique « L’histoire du parc et des jardins de Courtanvaux »

Rendez-vous dans la cour d’honneur du château

Créé vers 1815 et transformé sur les plans de Martinet, à la fin du 19e siècle, ce vaste parc paysager comprend de nombreux arbres remarquables : catalpas, tulipiers de Virginie, séquoia, frênes pleureurs, etc.

© Delphine Grigné