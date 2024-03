Visite guidée théâtralisée Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée théâtralisée Suivez la Tutela, déesse protectrice de la ville antique d’Aregenua, pour une découverte de la Maison au Grand Péristyle à la lumière des flambeaux. Samedi 18 mai, 20h15, 21h15 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:15:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:15:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Suivez la Tutela, déesse protectrice de la ville antique d’Aregenua, pour une découverte de la Maison au Grand Péristyle à la lumière des flambeaux.

Humour et découverte au programme !

Réservation obligatoire

« , « type »: « rich », « title »: « Visite thu00e9u00e2tralisu00e9e – Nuit des Musu00e9es #2024 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1092887.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/visite-theatralisee-nuit-des-musees-2024 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://my.weezevent.com/visite-theatralisee-nuit-des-musees-2024 »}] Le musée de Vieux-la-Romaine vous accueille pour une visite de sa collection permanente retraçant la vie à Aregenua du Ier au Ve siècle. Venez visiter les sites antiques : Maison au Grand Péristyle, Maison à la Cour en U et le forum en cours de fouilles. Parkings gratuits : – Parking visiteurs : route de Feuguerolles – Parking handicapés : 13 chemin Haussé

©Vieux-la-Romaine