Visite guidée » Sur les pas d’Arthur Rimbaud » Charleville-Mézières, samedi 24 août 2024.

Sur les traces du célèbre poète Partez à la découverte de la ville natale du poète aux semelles de vent et à la recherche des lieux qui l’ont vu grandir. Suivez le guide afin de découvrir quelques-unes des œuvres graphiques du parcours qui porte son nom. Charleville est aujourd’hui une cité dont la richesse culturelle est incontestable, rendant toujours hommage à son illustre poète.Enfant précoce et adolescent rebelle, il écrit ses premiers poèmes à l’âge de quinze ans. Il grandit sans père et sous l’autorité marquée de sa mère comme ”73 administrateurs à casquette de plomb”. Il est un jeune homme surdoué et plutôt docile en apparence !Arthur Rimbaud est né à Charleville le 20 octobre 1854 et s’y sent à l’étroit pendant son adolescence. Petite ville de province en pleine mutation industrielle, elle est pourtant en marge du monde de la poésie par laquelle il a soif d’expression. A Charleville, Arthur Rimbaud reçoit nombre de prix et nominations pour ses talents rédactionnels.Au gré de ses voyages et de sa relation tumultueuse avec Paul Verlaine, il forge sa légende. Il est aujourd’hui une icône reconnue et étudiée dans le monde entier.En savoir plus sur le poète

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-24

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@charleville-sedan-tourisme.fr

