Visite guidée « Sculptures Parlantes » RDV Patio Office de Tourisme Dax Landes

Le temps d’une visite, quelques statues dacquoises prennent la parole, pour vous raconter, de façon originale, leur histoire et même leurs secrets… Après quoi, vous ne pourrez plus passer devant elles, en faisant comme si vous ne saviez pas ! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 16:00:00

fin : 2024-04-18

RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

