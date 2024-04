Visite guidée Poste de commandement d’artillerie de l’armée de terre Sainte-Adresse, samedi 20 avril 2024.

Visite guidée Poste de commandement d’artillerie de l’armée de terre Sainte-Adresse Seine-Maritime

Guerres et paix Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par le lycée Jeanne d’Arc et l’association Le Havre, Histoire et Patrimoine.

Les bénévoles de l’association « Le Havre, Histoire et Patrimoine » vous invitent à découvrir ce bunker singulier de l’artillerie côtière, aujourd’hui situé dans l’enceinte du lycée. recouvert de blocs de silex et de végétation, le bâtiment de béton se camoufle parfaitement et reste invisible depuis la mer. Sa situation privilégiée et sa salle d’observation ouverte sur le large en faisaient un lieu de commandement idéal.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Accès à pied par le parking du lycée Jeanne d’Arc, après le 1 rue Chef de Caux, à Sainte-Adresse.

Durée 45 min A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire.

Guerres et paix Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par le lycée Jeanne d’Arc et l’association Le Havre, Histoire et Patrimoine.

Les bénévoles de l’association « Le Havre, Histoire et Patrimoine » vous invitent à découvrir ce bunker singulier de l’artillerie côtière, aujourd’hui situé dans l’enceinte du lycée. recouvert de blocs de silex et de végétation, le bâtiment de béton se camoufle parfaitement et reste invisible depuis la mer. Sa situation privilégiée et sa salle d’observation ouverte sur le large en faisaient un lieu de commandement idéal.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Accès à pied par le parking du lycée Jeanne d’Arc, après le 1 rue Chef de Caux, à Sainte-Adresse.

Durée 45 min A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Rue Chef de Caux

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Visite guidée Poste de commandement d’artillerie de l’armée de terre Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie