Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre, samedi 20 avril 2024.

Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre Seine-Maritime

Les balades en mer font leur retour ! Avec le bateau de Vedettes Baie de Seine, entrez dans Port 2000 de la même façon que les 1800 porte-conteneurs qui franchissent les digues chaque année. Approchez-vous au plus près de ces géants des mers. Guide et docker vous délivreront toutes les informations sur ce port sans oublier les anecdotes et petites histoires !

Point de rendez-vous Digue Charles Olsen (visite en bateau)

Durée 1h30 A partir de 9 ans

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:15:00

fin : 2024-04-20 16:50:00

Digue Charles Olsen

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com

