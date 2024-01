Visite guidée par Sylvain Brunet-Manquat (Durée 1h30) Jardin Le Mas des Béalières Tencin, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée par Sylvain Brunet-Manquat (Durée 1h30) Le but a été dès le départ de préserver et d'occuper ce terrain afin de mettre un terme à la pression immobilière, en commençant par planter des arbres de parc à grand développement, puis des arbres … 1 et 2 juin

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le but a été dès le départ de préserver et d’occuper ce terrain afin de mettre un terme à la pression immobilière, en commençant par planter des arbres de parc à grand développement, puis des arbres de tailles plus modestes, avec le bonheur que cela procure pour des passionnés et amoureux des arbres. Depuis peu la création de massifs a permis de relier ces arbres entres eux par la plantation d’arbustes, de vivaces et de graminées.

Aujourd’hui le jardin possède environ 450 variétés d’arbres et arbustes, des arbres fruitiers, un potager, une basse-cour, un rucher.

Jardin Le Mas des Béalières 241 Rue des Béalières 38570 Tencin Tencin 38570 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0660296781

©Sylvain Brunet-Manquat