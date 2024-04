Visite guidée olfactive L’odeur de l’art Musée de Tessé Le Mans, mercredi 17 avril 2024.

Odeurs, sensations et ressentis, tels sont les maîtres-mots de cette visite olfactive ! Accompagné par un médiateur, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée de Tessé. Le parcours unifiant art et senteurs, aura à cœur de vous faire interagir d’une nouvelle façon avec les œuvres conservées au musée grâce à une approche ludique et immersive.

Mercredi 17 avril à 14h30. Sur inscription dans la limite des places disponibles. 6 6 EUR.

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire musees@lemans.fr

