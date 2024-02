Visite guidée Musée Jules Adler Thermes Luxeuil-les-Bains, mercredi 8 mai 2024.

Découvrez la vie et l’Œuvre fascinante de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles, natif de Luxeuil-les-Bains et surnommé le peintre des humbles .

Rendez-vous à 15h, devant les thermes de Luxeuil.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.

Distance à parcourir 1 km | Durée 120 min | Tarif 7€ / personne (gratuit -12 ans)

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:30:00

fin : 2024-05-08 16:00:00

Thermes 3 Avenue des Thermes

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

L’événement Visite guidée Musée Jules Adler Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-09 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD