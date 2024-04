Visite guidée Musée des arts décoratifs de l’océan Indien Saint-Louis, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée Plongez dans un voyage envoûtant à travers l'exposition temporaire « le Bestiaire du MADOI ». Samedi 18 mai, 19h00, 20h00 Musée des arts décoratifs de l'océan Indien

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:45:00+02:00

Plongez dans un voyage envoûtant à travers l’exposition temporaire « le Bestiaire du MADOI ».

Nos médiateurs vous conduiront à travers les dédales mystérieux des symboles animaliers, entre réalité, imaginaire et fantastique. Explorez la richesse de la symbolique des créatures issues des cultures chinoise et indienne, et laissez-vous imprégner par les histoires et les significations cachées derrière chaque animal. Une opportunité de redécouvrir cette exposition sous un nouveau regard, imprégné de mystère et fascination.

Musée des arts décoratifs de l'océan Indien 17A chemin Maison Rouge, 97450, Saint-Louis, Réunion, La Réunion

Le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, ou MADOI, est un musée de la Région Réunion labellisé « Musée de France ». Situé sur le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis, le musée expose par alternance et par thématique sa très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaine de Chine, objets d'art, etc. à travers une programmation d'exposition temporaire.

© MADOI

© Antonio prianon / SPL-RMR