Visite guidée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, dimanche 13 octobre 2024.

Visite guidée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Dimanche 13 octobre, 15h30 Sur inscription

Accompagné(e) d’une guide-conférencière, vous voyagerez à travers le temps et revivrez l’aventure de Christophe-Philippe Oberkampf, le créateur des motifs Toile de Jouy.

⏰Dimanche 13 octobre à 15h30 : Visite des collections permanentes du Musée de la Toile de Jouy

Tarifs : droit d’entrée et supplément de 2€

Début : 2024-10-13T15:30:00.000+02:00

Fin : 2024-10-13T17:00:00.000+02:00

https://www.museedelatoiledejouy.fr/billetterie/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines

