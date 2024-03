VISITE GUIDÉE MONTÉE NOCTURNE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang, mercredi 31 juillet 2024.

Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne de nuit

Phare au milieu des vignes, la collégiale de Capestang livre son histoire à travers une visite guidée à la tombée de la nuit.

De nuit le monument est encore plus impressionnant, plus mystérieux. Éclairés par les lanternes et par une lumière rasante vous découvrirez les passages dérobés, les escaliers en colimaçon, les pierres sculptées par les tailleurs de pierre, les inscriptions étranges sur les murs, les tableaux, les peintures murales, les mystères de la construction du style roman au style gothique, inachèvement de l’édifice qui aurait dû être monumental… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 23:00:00

fin : 2024-07-31

Capestang 34310 Hérault Occitanie accueil@tourismecanaldumidi.fr

