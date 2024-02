VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang, samedi 27 juillet 2024.

VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang Hérault

Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne et partagez un moment convivial, prenez le temps d’admirer les paysages depuis la terrasse du clocher, comme une mosaïque de vignes à perte de vue.

Le guide vous fera découvrir ce monument gothique du 14ème siècle et vous dévoilera tous ses secrets, jusqu’au sommet du clocher à 43m où vous verrez sonner les cloches de l’édifice.

La visite sera suivie d’une dégustation gratuite conviviale en soirée ou d’un café de bienvenue en matinée ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 18:00:00

fin : 2024-07-27 19:00:00

Capestang 34310 Hérault Occitanie

